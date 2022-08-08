Шавкат Рахмонов вошел в историю UFC

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Съёмочная бригада UFC второй день работает в Алматы, снимая документальный сюжет о Шавкате Рахмонове в рамках шоу UFC Connected.

Рахмонов стал первым представителем Казахстана, принимающим участие в проекте UFC. Сюжет покажут перед следующим боем Шавката.

Пока Рахмонов идет на серии 4-0 в UFC и занимает 10 место в рейтинге полусредневесов лиги.

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