Чемпион UFC хочет увидеть бой Чимаева и Рахмонова

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Чемпион UFC Исраэль Адесанья назвал самые интересные для себя бои во всех весовых категориях. В полусреднем весе Адесанья выбрал поединок двух непобежденных бойцов – Хамзата Чимаева и Шавката Рахмонова

«В полусреднем весе я бы хотел увидеть бой Хамзата Чимаева и Леона Эдвардса. Стоп, нет! Шавкат Рахмонов.  Оба непобежденные проспекты из одной части света!»

У Чимаева уже назначен следующий бой, который он проведет против Нейта Диаза. У Рахмонова следующий бой пока не назначен.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Казахстан – топ в брейкинге. В 2019-м казахстанец Killa Kolya был в финале ЧМ, а в 2021-м Amir стал победителем

«На глазах у игроков я попросил Рахата Алиева покинуть предыгровое собрание». Пайперс о ДТП Влута, походе в мечеть и совмещении работы в клубе и сборной

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные