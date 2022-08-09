Шавкат Рахмонов опустился в рейтинге UFC

После победы Джеффа Нила над Висенте Люке в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе в рейтинге полусредневесов произошли изменения.

Нил поднялся на пять строчек, разместившись на 8 месте. Также из-за падения Люке улучшили свои позиции Стивен Томпсон (6 место) и Шон Бреди (7).

Зато из ТОП-10 выпал казахстанец Шавкат Рахмонов, который сейчас занимает 11 место.

Напомним, что сразу после боя Шавкат бросил вызов Нилу, ранее вызывал на бой Стивена Томпсона.

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