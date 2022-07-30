Озвучен полный кард вечера Головкин – Канело

Matchroom Boxing опубликовала в своих социальных сетях полный кард вечера бокса, главным поединком которого станет бой Геннадия Головкина и Сауля Канело Альвареса.

Всего в карде запланировано восемь боев, в пяти из которых на кону будет стоять титул:

Энтони Эррера (2-0-1, 2 КО, США) — Делвин Маккинли (4-3-1, 4 КО, США).

Марк Кастро (7-0, 5 КО, США) — Кевин Монтьель (6-1-2, 3 КО, Мексика).

Аарон Апонте (6-0, 2 КО, США) — Фернандо Молина (8-0, 3 КО, Мексика).

Диего Пачеко (15-0, 12 КО, США) — Энрике Кольясо (16-2-1, 11 КО, Пуэрто-Рико) — титул WBC (USNBC) Silver в суперсреднем весе.

Остин Уильямс (11-0, 9 КО, США) — Киран Конвэй (17-2-1, 3 КО, Великобритания) — титул WBA International в среднем весе.

Али Ахмедов (18-1, 14 КО, Казахстан) — Габриэль Росадо (26-15-1, 15 КО, США) — титул IBF North American в суперсреднем весе.

Джесси Родригес (16-0, 11 КО, США) — Исраэль Гонсалес (28-4-1, 11 КО, Мексика) — титул WBC во втором наилегчайшем весе.

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО, Казахстан) — Сауль «Канело» Альварес (57-2-2, 39 КО, Мексика) — титулы WBA Super, WBC, WBO и IBF в суперсреднем весе.

Турнир пройдет 17 сентября в Лас-Вегасе.

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