Тренер экс-чемпиона мира Бенавидеса о бое Головкин – Канело: «GGG – воин, но его пик позади»

Хосе Бенавидес, тренер и отец экс-чемпиона мира WBC во втором среднем весе Давида Бенавидеса, сделал прогноз на третий бой Головкина и Канело:

«Я люблю GGG, он воин, но я считаю, что его пик уже позади. Ожидаю, что «Канело» выиграет этот поединок. Возможно, даже досрочно. Надеюсь, что я ошибаюсь, потому что болею за GGG. Но в его последнем бою я заметил, что Головкин выбрасывает все те же комбинации, но он немного замедлился и стал чаще пропускать. «Канело» все еще свеж, у него по-прежнему полно горючего в баке. Но опять же, я надеюсь, что ошибаюсь, потому что хочу увидеть победу GGG», — приводит слова Беневидеса Fighthype.com.

Бой Канело – Головкин пройдет 17 сентября в Лас Вегасе.

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