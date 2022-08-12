Казахстанец Дазаев ответил на слова экс-соперника: «В клетке тебе никто не поможет»

Российский боец ММА, известный по выступлениям в AMC Fight Night, Максим Буторин обратился к казахстанцу Гойти Дазаеву:

«Ты сначала выиграй, прежде чем фантазировать. То, что я тебе не интересен, это же не правда. Ты должен быть мне благодарен. Благодаря нашему бою ты стал на слуху, и тебе ясно дали понять, что победитель нашего боя получит реванш с «любимчиком» судей. Так что, не болтай языком и готовься. Место и дата тебе известны. Погнали» .

Представитель «Еркин Куш» ответил:

«Макс, не забывай, в клетке тебе никто не поможет. Только ты и я! Клетка закроется, и ты с удивленными глазами будешь просить кислород у судьи, полотенце у угловых. Единственная твоя помощь — это судья и белое полотенце о капитуляции. Сейчас тебе смешно, весело, отвечаешь с ухмылкой на каждый комментарий незнакомым клавиатурным воинам. Лучше бегай, чем сидеть в запрещенном в РФ инстаграм. Это тебе больше поможет».

Напомним, что в первом бою этих бойцов Дазаев одолел Буторина техническим нокаутом. Теперь лига заинтересована в реванше, даже провели битву взглядов после крайнего боя Гойти. Однако официального анонса реванша не было.

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