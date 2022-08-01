Гойти Дазаев о своем будущем в АМС Fight Night: «Надо навести шуму»

Казахстанский боец Гойти Дазаев(11-3-1) в интервью ММА Вестника рассказал о своих ближайших планах в лиге АМС Fight Night:

«Смотрел интервью Камила (Гаджиева – президента лиги), вроде бы он хочет меня свести с Буториным. Мне это не интересно. Я бы хотел подраться с другим. Думаю, что надо навести шуму. Азатян изъявил желание подраться со мной. Я готов – сентябрь, октябрь. Пусть назовут дату. Я готов подраться с ним, а дальше уже выходить на титульный бой»

Напомним, что Дазаев в апреле 2021 года дрался с Дмитрием Бикревым в титульном бою, но проиграл техническим нокаутом в третьем раунде. Это поражение он закрыл мартовской победой над Олегом Косиновым.

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