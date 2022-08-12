«Зриньски» подкупил болельщиков в Костанае. Фанаты «Тобола» в ярости

Ответный матч 3-го раунда Лиги конференций «Тобол» – «Зриньски» обернулся скандалом. По словам болельщиков костанайского клуба, несколько местных ребят за деньги согласились болеть за боснийскую команду.

«Знайте предателей в лицо. Эти существа, продались за 5000 тенге. Поменяли свой родной флаг на боснийский. Если это ваши знакомые знайте, они предадут вас при любой выгодной возможности. Да и не за особо большую сумму», – пишет страница болельщиков «Тобола» в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТОБОЛ – ЭТО МЫ (@wearetobol)

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