3-й раунд Лиги конференций. Ответные матчи. «Кызыл-Жар» сыграет с АПОЭЛом в Нур-Султане, «Тобол» примет «Зриньски»

Сегодня пройдут ответные игры 3-го отборочного раунда Лиги конференций.

«Кызыл-Жар» примет АПОЭЛ на «Астана Арене». Начало – в 19:30 по столичному времени. Первый матч – 1:0 в пользу киприотов.

«Тобол» сыграет с боснийским «Зриньски». Матч пройдет в Костанае в Нур-Султане в 20:00 по местному времени. В прямом эфире покажет Qazsport. Первая игра – 1:0 в пользу боснийцев.

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