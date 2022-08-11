«Тобол» в мачте против «Зриньски»: 14 ударов, 1 забитый и пропущенный гол, 1 удаление

«Тобол» сделал 14 ударов по воротам (2 в створ), забили гол (отличился Серж Дебле на 53-й минуте) и владел мячом 56% (против 44%) в матче против «Зриньски».

За это время босняки успели сделать 13 ударов (3 в створ) и забить гол – на 34-й минуте отличился Марио Чуже.

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«Тобол» был лучше по всем показателям – совершил больше угловых (5-4), оффсайдов (6-3), фолов (25-19) и получил больше желтых карточек (7-6). Единственное удаление в матче также заработал игрок костанайцев – на 80-й минуте был удален Александр Мокин.

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