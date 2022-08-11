Обзор матча «Кызыл-Жар» – АПОЭЛ

«Кызыл-Жар» сыграл вничью с АПОЭЛом (0:0) в ответном матче третьего раунда ЛК. По итогам двух матчей петропавловский клуб вылетел из турнира.

Представляем вам обзор матча.

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