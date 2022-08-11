Тренер АПОЭЛа Августи: «Неприемлемо видеть турецкий флаг в матче, учитывая наши напряженные отношения с ними»

Главный тренер кипрского АПОЭЛа Софронис Августи прокомментировал ответный матч против «Кызыл-Жара» (0:0).

Его подопечные вышли в раунд плей-офф турнира по итогам двух матчей (1:0).

— Добрый вечер. Сегодняшняя игра была очень важна для нашей команды. Нам удалось пройти в следующий квалификационный уровень. Мы в первой части игры вели достаточно уверенно. В последние минуты игры «Кызыл-Жару» почти удалось нам создать рисковые ситуации, но наша защитная тактика была на хорошем уровне.

— Объясните неспортивное поведение вашей команды?

— Наши игроки столкнулись в данном матче с очень сильными оппонентами. Мы не понимаем этот вопрос. Вы говорите про особый случай?

— Про всю игру. Неспортивное поведение игроков, много лежали, много валялись.

— Следующий вопрос.

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— АПОЭЛ всегда был сильным клубом, но сейчас ситуация такова, что в двух матчах с 12-й командой Казахстана забивает всего один гол и тратит порядка 20 минут, чтобы затянуть время в конце матча. Что случилось с уровнем команды?

— Было сложно забить гол, но удалось одержать победу.

— Вопрос касательно того, что фанаты «Кызыл-Жара» подняли турецкий флаг.

— Я не видел этого. Но это неприемлемо, если это было, учитывая напряженные отношения.

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