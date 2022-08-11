Али Алиев: «Были непонятные остановки от судьи. Даже наши казахстанские более справедливы»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал ответный матч против АПОЭЛа.

Ответная игра, прошедшая в Нур-Султане, завершилась нулевой ничьей. На прошлой неделе АПОЭЛ одержал минимальную победу в родных стенах – 1:0. Поэтому итоговый результат в пользу киприотов.

– Огромное спасибо болельщикам, СМИ, всем, кто нас поддерживал! Чувствовалась футбольная атмосфера. Ребята чувствовали давление. Физически наши соперники к концу встречи должны были подсесть, и в конце мы должны были свои немногочисленные моменты реализовать. Но была перекладина, после еще один момент...

Но огромная благодарность ребятам, я горжусь ими! Для них это была хорошая школа. Теперь их целью будет игра на таком уровне.

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- Удивил ли чем-то соперник?

– Они играли у себя дома так же. Использовали вертикальные передачи между линиями, и если соперники перекрывают эти передачи, то АПОЭЛ переходит на подачи с фланга. Сюрпризов никаких не было.

- Оцените сегодняшнее судейство...

– Честно говоря, не хочу это обсуждать. Но сегодня явно все заметили, что судья немного потерял контроль игры. Были непонятные остановки. Даже наши казахстанские судьи более справедливы.

- После попадания в перекладину показалось, что АПОЭЛ начал много тянуть время. Это был страх с их стороны?

– У АПОЭЛа начался спад после 70-й минуты. После попадания в перекладину наши ребята начали оказывать давление, а соперники начали применять футбольные хитрости, падать. Но я думаю, что мы делали бы то же самое, будь на их месте.

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