Казахстанские клубы заработали более 2 миллионов евро в текущем сезоне еврокубков

«Тобол», «Астана», «Кайрат» и «Кызыл-Жар» завершили выступление в еврокубках в сезоне-2022/23.

«Тобол» заработал в этом сезоне 845 000 долларов: 285 000 долларов за участие в первом отборочном раунде ЛЧ, 560 000 долларов — за выступление в третьем отборочном раунде ЛК.

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«Кызыл-Жар» заработал 560 000 долларов, также завершив выступление на стадии третьего раунда ЛК.

«Астана» и «Кайрат» в ЛК выбыли еще во втором раунде, поэтому пополнили свои бюджеты на меньшую сумму — по 356 000 долларов.

Таким образом, суммарно казахстанские клубы за этот евросезон заработали 2 117 000 долларов. По окончании сезона к этой сумме будут добавлены выплаты от продажи маркетинговых и телеправ.

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Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

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