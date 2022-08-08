Али Кабдулла вернется в лигу Хабиба боем в Нур-Султане

Казахстанский непобежденный боец Али Кабдулла (6-0-1) возвращается в лигу Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Его соперником по поединку на турнире в Нур-Султане станет россиянин Валерий Грицутин (12-9).

Али уже провел один бой в лиге, победив приемом Имрана Жулагова, после чего подписал контракт с одной из сильнейших азиатских лиг – UAE Warriors. В арабской лиге Кабдулла провел один бой против нидерландца Ярно Эрренца. Поединок завершился ничьей.

Грицутин идет после поражения от Жоры Айвазяна.

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