«Кызыл-Жар» в первом тайме против АПОЭЛ: 1 удар, 10 фолов

«Кызыл-Жар» сделал 1 удар и 10 фолов в первом тайма матча против АПОЭЛ.

За это время киприоты успели сделать 5 ударов (1 в створ) и сделать 8 фолов.

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АПОЭЛ сделал больше угловых (3-0), а петропавловцы получили больше желтых карточек (3-0).

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