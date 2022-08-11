Игрок АПОЭЛа Каро: «АПОЭЛ никогда не выигрывал на «Астана Арене»? Еще одна причина побеждать»

Защитник АПОЭЛа Андреас Каро прокомментировал предстоящий ответный матч против петропавловского «Кызыл-Жара» в 3-м раунде квалификации Лиги конференций.

– Мы должным образом подготовились к этому матчу. Подача будет другой. Мы должны быть готовы к этому.

– Что должен сделать АПОЭЛ, чтобы пройти квалификацию?

– Мы должны играть по-своему. Если мы сделаем то, что должны, мы победим и пройдем квалификацию.

– Линия обороны хорошо играет в последних матчах...

– Мы не можем быть уверены в манере игры соперника. Я очень доволен играми, которые я провел. Но это командная работа, и мне помогали мои товарищи по команде.

– АПОЭЛ никогда не выигрывал на «Астана Арене»...

– Это еще одна причина побеждать завтра.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Казахстан – топ в брейкинге. В 2019-м казахстанец Killa Kolya был в финале ЧМ, а в 2021-м Amir стал победителем

«На глазах у игроков я попросил Рахата Алиева покинуть предыгровое собрание». Пайперс о ДТП Влута, походе в мечеть и совмещении работы в клубе и сборной