Лобжанидзе, Коне, Лобанцев – в старте на матч «Кызыл-Жара» и АПОЭЛ

Объявлен стартовый состав «Кызыл-Жара» на ответный матч отборочного раунда Лиги конференций против кипрского АПОЭЛа. Первый матч закончился минимальной победой киприотов (1:0)

«Кызыл-Жар»: Мирослав Лобанцев (В) (К) – Юрий Бушман, Матео Мужек, Валерий Каршакевич, Марк Гурман, Еркин Тапалов – Пабло Подио, Мусса Коне, Жиан дос Сантос, Павел Яковлев – Элгуджа Лобжанидзе;

Резерв: Владимир Логиновский (В), Вадим Петров (В) – Олег Мурачев, Виктор Зябко, Альдаир Адилов – Рафаиль Оспанов, Гиорги Иваниадзе, Сергей Тихоновский – Дарко Зорич, Тимур Мульдинов, Евгений Козлов, Максим Чиканчи;

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