Махметов о старте карьеры Жубаныша: «Пару боев и можно драться за пояс в Naiza, а дальше – One FC»

Чемпион мира по ММА, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу Айдар Махметов оценил перспективы самого титулованного бойца ММА по любителям Багдата Жубаныша перед его дебютом в профи:

– В 2018 году мы вместе с Сагындыком Мекеевым возили Жубаныша на Чемпионат мира в Бахрейн. Тогда он впервые стал чемпионом мира среди любителей IMMAF — это самая крупная федерация любительского ММА. Уже тогда он показал очень зрелое мастерство, был на голову выше своих соперников, и заслуженно собрал высокие оценки экспертов. В принципе понятно было, что титулы не за горами, Багдат это и продемонстрировал. Он по IMMAF ни разу не проиграл, ни одного боя, три раза становился чемпионом мира, чемпионом Азии.

- Не станет ли для него проблемой профи дебют? Все-таки новые правила, большее количество времени?

– Думаю, что отсутствие фут и другой защитной амуниции, это для него проблема. Багдат Жубаныш также становился чемпионом мира по жекпе-жек. Это вид спорта максимально приближенный к профи ММА без всякой защитной амуниции. Так что, по большому счету, Багдат уже дрался в подобном формате, единственное, на него может оказать влияние толпа зрителей. Но он с этим прекрасно справится, он давно готов к переходу в профи и, по большому счету, он уже профессионал. Думаю, он может зайти не хуже Казбека Сагына, и в первом своем бою ярко победит опытного кыргызского файтера Орозмамат Улу, у которого при этом отрицательная статистика.

- Как раз вопрос на счет Казбека. Будет ли интересен их бой в рамках профи?

– Открытие веса в 52 кг специально для Багдата и Казбека — это позитивное решение Naiza, это организация может стать качественной платформой, где ребята с небольшим весом могут себя реализовать. Подобный вес в известных промоушенах есть только в ONE FC, но там дерутся уже опытные ребята. ONE FC — это предел мечтаний на сегодняшний день бойцов в данной весовой категории, так как у этого веса низкая популярность.

Лично мне было бы интересно посмотреть в начале реванш между Багдатом и Казбеком. Они бились между собой в финале чемпионата мира 2019 году в Бахрейне, Багдат тогда выиграл по очкам с небольшим преимуществом. Я думаю, в профи их шансы примерно равны, и мне бы очень хотелось увидеть их бой. Мне кажется, очень многим данное противостояние будет интересно, его также можно раскручивать как бой реванш.

В целом, пару боев Багдату нужно провести и уже выходить биться за пояс чемпиона NAIZA в этом весе. После этого Багдату надо будет переходить в ONE FC и брать пояс этой организации.

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