Боец UFC дал прогноз на бой казахстанца Тажиева в NAIZA: «Надеюсь на нокаут во втором раунде»

Узбекский боец UFC Махмуд Мурадов сделал прогноз на бой казахстанца Санжара Тажиева (3-2) и Амирхона Алиходжаева (4-2), который является бойцом лиги Мурадова:

«Ждем хорошего выступления от Амирхона, мы работаем с нашими бойцами, стараемся привозить достойную оппозицию. И в Naiza, я думаю, его ждет яркий дебют. У него очень сильная ударная мощь, хорошая антропометрия, и самое главное, он умеет этим пользоваться.

Соперник тоже не легкий, посмотрели его бои, он – хороший ударник. Так что получится красивый, зрелищный поединок, который, я надеюсь, завершится нокаутом во втором раунде от Алиходжаева».

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