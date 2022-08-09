Личный тренер Рахмонова о дебюте Жубаныша: «У него есть все, чтобы стать чемпионом»

Личный тренер бойца UFC Шавката Рахмонова, тренер сборной Казахстана по ММА Баян Жангалов, о дебюте в профи трехкратного чемпиона мира:

– У Багдата давно пришло время, чтобы переходить в профессионалы, он долго этого ждал. Он единственный в мире трехкратный чемпион мира среди любителей, что уже это говорит само за себя. Я думаю, что Багдат сможет уверенно провести дебютный бой и ярко победить, как он и побеждал все эти 3 чемпионата мира. У него сейчас нет боев в профи, но не думаю, что это станет проблемой для Багдата. Если посчитать, сколько боев он провел в любителях, то я думаю, что это затмит все рекорды профессионалов, даже если мы возьмем несколько профессионалов вместе взятых. У него очень большой опыт и давно уже должен биться в профи.

– Лига Naiza организовала новую весовую категорию, куда вошли Багдат и Казбек Сагын. Что думаете о бое этих двух бойцов?

– Они разделили финал на чемпионате мира 2019 года, был очень равный бой, поэтому в этом противостоянии есть интрига. Думаю, что этот поединок будет интересен и болельщикам, и самим спортсменам. Сложно загадывать, как сложится карьера Багдата, но думаю, что у этого парня есть все для того, чтобы стать чемпионом не только в казахстанских лигах, но и международных.

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