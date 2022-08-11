Чемпион мира по ММА о перспективах Жумабекова: «Ему надо понять, чего он хочет в своей карьере»

Пятикратный чемпион мира по ММА, черный пояс по джиу-джитсу Айдар Махметов сделал прогноз на бой-возвращение экс-чемпиона Naiza в легчайшем весе Жумана Жумабекова, в котором он встретится с соотечественником Нурбеком Отаром:

«Жуман уже давно дерется в профи, выступал во многих лигах мира — Naiza, Fight Night, M-1 и даже бился в Brave. Практически во всех промоушенах у него были победы. Но бой с Отаром обещает быть конкурентным, Жуману придется приложить максимум усилий.

С точки зрения опыта, несомненно, у Жумана больше чувство октагона, поэтому его шансы несколько выше, но и Нурбек также будет выходить побеждать. Жуману надо понять, чего он хочет в своей карьере. Чтобы выходить на уровень других международных промоушенов, нужно будет очень сильно подтягивать борьбу, защиту от борьбы, и понять для себя – есть ли у него время на это? Самому решить, хочет ли он испытать себя в международных промоушенах или стоит сосредоточиться на тренерской карьере. В любом случае, уже можно сказать, что Жуман добился неплохих успехов в профессиональной карьере, поэтому какое бы решение Жуман ни принял – болельщики должны его поддержать.

Сейчас мы видим новое поколение бойцов, которые вырастают полноценными бойцами ММА, универсальными. Не так, как раньше, преобладала борьба или бокс, как у Жумана, например. Сейчас ребята уже универсальные и могут делать практически все, и NAIZA показатель этому. Мы видим, с каждым ивентом все ребята раскрываются, показывают себя во всей красе, поэтому чтобы вернуться в гонку за пояс, Жуману придется приложить максимум усилий».

Бой Жумабеков – Отар состоится в рамках турнира Naiza 41 25 августа в Алматы.

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