Болельщики «Тобола» на матче с «Зриньски» проведут минуту молчания в память о погибшей 5-летней Мадине Ерланкызы

После стартового свистка матча «Тобол» – «Зриньски» болельщики костанайского клуба проведут минуту молчания в память о погибшей Мадине Ерланкызы, девочке, сумевшей объединить всех жителей области. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Просим каждого болельщика поддержать символический ритуал, взяв с собой гелиевые шары и почтить память нашей Мадины», – говорится в сообщении.

Напомним, после известия о том, что 7 августа в селе Жамбыл Костанайской области пропала пятилетняя девочка, многие казахстанцы переживали за ее судьбу. Но поиски пропавшей Мадины закончились. По данным департамента полиции области, девочка утонула.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Казахстан – топ в брейкинге. В 2019-м казахстанец Killa Kolya был в финале ЧМ, а в 2021-м Amir стал победителем

«На глазах у игроков я попросил Рахата Алиева покинуть предыгровое собрание». Пайперс о ДТП Влута, походе в мечеть и совмещении работы в клубе и сборной