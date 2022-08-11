Миланович о предстоящем матче с «Зриньски»: «У нас есть игроки, которые могут забить на два мяча больше, чем соперник»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Зриньски».

– Играем против «Зриньски». Серьезный соперник. Первую игру мы проиграли в Мостаре. Сделали ошибку, но завтра исправимся. Сделаем все что нужно, чтобы выиграть и пройти дальше. У нас есть игроки, которые могут решить и забить на два мяча больше, чем соперник.

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