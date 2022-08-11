Миланович о предстоящем матче с «Зриньски»: «У нас есть игроки, которые могут забить на два мяча больше, чем соперник»

Теги Зриньски Тобол Лига Конференций УЕФА Sports.ru - Казахстан Милан Миланович Спорт Казахстана

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Зриньски».

– Играем против «Зриньски». Серьезный соперник. Первую игру мы проиграли в Мостаре. Сделали ошибку, но завтра исправимся. Сделаем все что нужно, чтобы выиграть и пройти дальше. У нас есть игроки, которые могут решить и забить на два мяча больше, чем соперник.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Казахстан – топ в брейкинге. В 2019-м казахстанец Killa Kolya был в финале ЧМ, а в 2021-м Amir стал победителем

«На глазах у игроков я попросил Рахата Алиева покинуть предыгровое собрание». Пайперс о ДТП Влута, походе в мечеть и совмещении работы в клубе и сборной

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные