Тренер «Зриньски» Якирович: «Дома «Тобол» гораздо более открытый и агрессивный»

Главный тренер «Зриньски» Сергей Якирович рассказал о подготовке к ответному матчу 3-го раунда Лиги конференций с «Тоболом».

«Дома «Тобол» гораздо более открытый и агрессивный. Я нашел время, чтобы посмотреть матч «Тобол» – «Хайдук». Несмотря на то, что прошел год, «Хайдук» контролировал все в том матче. К 60-й минуте счет был – 0:0, что достаточно говорит о том, насколько они опасны. В противном случае они забивают много голов с 60-й по 75-ю минуту.

Я разговаривал с Ненадом Белицей (тренер «Осиека»), он тоже дал нам несколько советов. Мы также позвонили Аднану Ковачевичу, игроку «Ференцвароша», который играл с «Тоболом» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Мы воспользуемся их советами и настроимся по максимуму, как они», – сказал Якирович.

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