«Зриньски» не явился на предматчевую пресс-конференцию в Костанае

«Зриньски» проигнорировал пресс-конференцию, запланированную накануне ответного матча 3-го раунда Лиги конференций против «Тобола».

Команда приехала на тренировку раньше запланированного времени. Тренер боснийцев сообщил, что уже не может покинуть поле и в связи с этим команда отказалась от проведения пресс-конференции.

Матч состоится сегодня, 11 августа в 20:00 по времени Нур-Султана.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Казахстан – топ в брейкинге. В 2019-м казахстанец Killa Kolya был в финале ЧМ, а в 2021-м Amir стал победителем

«На глазах у игроков я попросил Рахата Алиева покинуть предыгровое собрание». Пайперс о ДТП Влута, походе в мечеть и совмещении работы в клубе и сборной