Артем Резников о сравнении АСА и Fight Night: «Можно набрать одних блогеров – люди будут думать, что это лучшая лига мира»

Казахстанский боец АСА Артем Резников, выступающий в легком весе, на своей странице в Инстаграм сравнил АСА и AMC Fight Night:

«После того, как один человек у меня спросил: «АСА сильно отстает от уровня Fight Night. Вот что значит хайп и раскрутка. Можно набрать в лигу одних блогеров и люди будут думать, что это лучшая лига мира. На спортивную составляющую никто не смотрит».

На данный момент согласно рейтингу АСА находится на 3 месте, уступая лишь UFC и Bellator, а AMC Fight Night – на 14. Лучшей казахстанской лигой в этом списке является Naiza, которая занимает 28 место.

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