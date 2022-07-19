Гамзат Хирамагомедов о поражении от Даурена Ермекова: «Мы еще встретимся. Третий бой неизбежен»

Российский боец Гамзат Хирамагомедов, которого в бою за титул временного чемпиона Eagle FC выиграл казахстанец Даурен Ермеков в интервью «Ушатайке» рассказал о бое:

«Даурен меня ничем не удивил. Отдаю ему должное, он выиграл меня, с чем его и поздравляю. Теперь у нас 1-1 и мы должны поставить точку, так что мы ещё встретимся. Третий бой неизбежен»

А также сделал прогноз на бой за постоянный титул в среднем весе Одилов – Ермеков:

«Думаю, что Фаридун выиграет, но болеть буду за Ермекова, потому что болельщики Даурена они более адекватные. У Одилова они не могут реально оценивать ситуацию»

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

25 избранных: в проекте «Super Bol!» отобрали финалистов, но почти сразу лишились трех участников

Али Ахмедов: потерянные перспективы или новый чемпион мира? Прогнозируем, как будет развиваться карьера казахстанского нокаутера