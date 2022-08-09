Три игрока не помогут «Зриньски» в Костанае

Три игрока боснийского «Зриньски» не сыграют против «Тобола» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Йосип Чорлука и Никола Мандич пропустят игру из-за полученных карточек, а Керим Меми не попадет в Казахстан из-за проблем с визой.

Ответный матч между «Тоболом» и «Зриньски» состоится 11 июля в Костанае, старт в 20:00 по Нур-Султану.

Первая игра окончилась минимальной победой боснийцев (1:0).

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