Милан Миланович: «Эти еврокубковые поездки доставляют нам большие проблемы. Все, чего мы все хотим, — это наконец-то выспаться»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович прокомментировал поражение «Зриньски» (0:1) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций.

— Результат абсолютно заслуженный для «Зриньски». Они были более агрессивны в центре поля, и это стало решающим фактором. Я недоволен нашей реакцией на удаление у соперника. Я ждал перерыва, чтобы добавить еще одного нападающего, но мы вообще не атаковали, даже когда у нас было больше игроков, а приходилось это делать. Я рад, что есть второй матч, потому что я уверен, что мы сыграем лучше и будем больше атаковать, чем здесь.

Вообще, эти поездки доставляют нам большие проблемы. Недавно мы ездили в Гибралтар 20 часов, и теперь мы можем вернуться только в пятницу после 20:30. Так что мы теряем целый день, мы вообще не тренируемся, и сложно подготовиться. Все, чего мы все хотим, — это наконец-то выспаться, — сказал Миланович.

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