Игрок «Зриньски» Янкович о голе «Тоболу»: «Я бы солгал, если бы сказал, что бил, а не подавал»

Полузащитник «Зриньски» Нико Янкович прокомментировал свой победный гол в ворота «Тоболом» (1:0) в первом матче 3-го раунда Лиги конференций.

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«Тобол» – отличная команда. И мы, и они хорошо зарекомендовали себя с первой минуты, и герой не я, а вся команда. Без них мы бы не выиграли, и я конечно, не забил бы гол.

«Тобол» — выдающаяся команда, и я счастлив, что гол получился победным. Я бы солгал, если бы сказал, что бил, а не подавал. Но нашей целью было забить гол, так что у нас получилось.

Хочу отметить, что посвящаю этот гол и победу нашему боссу Сергею Якировичу, всей Боснии и Герцеговине и всему Мостару. Это чудо.

Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше. Мы оставим наши сердца на поле, и все в порядке, мы пойдем и победим. Где бы ни играли, мы собираемся побеждать», – сказал уверен Нико.

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