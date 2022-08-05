Тренер «Зриньски»: «Заметили, что вратарь «Тобола» может ошибиться на выходе, это и стало решающим в игре»

Главный тренер «Зриньски» Сергей Якирович прокомментировал победу в первом матче 3-го раунда Лиги конференций над «Тоболом» (1:0).

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«Настоящий европейский матч во всех отношениях. В нем было все. Мы провели очень хороший матч, должны были дважды забивать в первом тайме. Да, у них была перекладина, но из-за нашей ошибки.

Красная карточка подвела нас. Нам пришлось перегруппироваться, но мы действовали смело. Старались прессинговать в меньшинстве. И все же мы были вознаграждены голом с углового.

Мы ввели трех свежих игроков. Я знал, по какой системе они будут играть. Еще заметили, что их вратарь может ошибиться на выходе, это и стало решающим в игре. Затем хотели забить второй гол, но, увы, не смогли.

Проанализируем эту игру, чтобы стать еще лучше. Страха нет перед ответной игрой, надо быть готовыми. Знаем, что можем хорошо играть на выезде. Верю, что нам по силам пройти в следующий этап», – сказал Якирович.

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