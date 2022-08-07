Тренер Нганну предложил соперника Шавкату Рахмонову

Эрик Никсик, тренер чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, после победы американца Джеффа Нила нокаутом над Висенте Люке на турнире UFC, который прошёл рано утром в Лас-Вегасе, предложил провести ему бой с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым: «Какое заявление Джеффа Нила! Нил и Рахмонов следующие?», — написал Эрик в твиттере.

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