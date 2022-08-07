Шавкат Рахмонов предложил бой Джеффу Нилу

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов через Твиттер обратился к американцу Джеффу Нилу: «Я доступен! Что думаешь об этом?»
Сегодня ночью в рамках вечера боев UFC Джефф нокаутировал Висенте Люке. Вероятно, теперь он поднимется в рейтинге UFC.
Шавкат пока расположился на 10 месте в рейтинге лучших полусредневесов UFC.
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