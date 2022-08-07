Шавкат Рахмонов предложил бой Джеффу Нилу

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Висенте Луке Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов через Твиттер обратился к американцу Джеффу Нилу: «Я доступен! Что думаешь об этом?»

Сегодня ночью в рамках вечера боев UFC Джефф нокаутировал Висенте Люке. Вероятно, теперь он поднимется в рейтинге UFC.

Шавкат пока расположился на 10 месте в рейтинге лучших полусредневесов UFC.

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