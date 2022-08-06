Люке сравнил Чимаева и Рахмонова: «Шавкат техничнее и умнее»

Бразильский боец UFC Висенте Люке рассказал о тренировках с Шавкатом Рахмоновым и сравнил его с Хамзатом Чимаевым:

«Шавкат очень хорош, очень талантливый боец, определенно будет топом. Мы работали с ним, правда, не так много спарринговали, потому что у него шла [финальная] подготовка к бою, когда я был в зале. Мы грэпплили, и я могу сказать, что он отличный грэпплер. Он определенно будет большим именем в дивизионе. Он пытался поймать меня на удушающие, но я сам люблю удушающие (смеется). У нас была такая заруба, но никто никого не задушил. Я согласен, у него очень опасные удушающие.

Чимаев – Рахмонов – это будет потрясный бой, но я думаю, что Шавкат лучше. Он техничнее и умнее, просто более техничный боец. Хамзат очень хорош, очень талантливый, очень сильный физически, но чересчур агрессивный. Иногда просто идет вперед, не думая, и это может его изматывать. В поединке против такого бойца, как Шавкат – такой подход может привести к ошибкам, потому что Шавкат очень техничный, никогда не бросается и не раскрывает себя. Я думаю, он немного лучше Чимаева».

Свой следующий бой Чимаев проведет против Диаза. У Рахмонова пока нет даты следующего поединка.

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