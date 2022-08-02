6-й номер рейтинга UFC Люке о Рахмонове: «Он зверь в грепплинге»

Боец UFC Висенте Люке, занимающий 6-е номер рейтинга полусреднего дивизиона, поделился впечатлениями от совместных тренировок с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым в зале Sanford MMA:

«Он по-настоящему хорош, я тренировался с ним. В основном мы отрабатывали грэпплинг, но я видел множество его спаррингов. Я тоже провел с ним несколько раундов полноценных спаррингов, но мы всегда подходили к ним на разных этапах — у меня еще не начинался тренировочный лагерь, а ему оставалось несколько недель до боя.

Он работал в основном с парнями, которые были похожи на его соперника. Он зверь в грепплинге, и у него очень техничная ударная техника. Также я видел, как он работает с Генри Хуфтом на лапах, так что да, он настоящий монстр».

Шавкат идет на серии 16:0, четыре побед из которых были одержаны в UFC.

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