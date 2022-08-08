Тренер «Ордабасы»: «Команда обновилась, игроки пока утверждаются друг перед другом. Много появилось необоснованных индивидуальных действий»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал матч с «Кайратом» (1:3) в 5-м туре Кубка Казахстана.

– Проиграли стратегически важный матч. Сейчас не все уже зависит от нас, будем делать все возможное в заключительном матче группового турнира. К сожалению, бесследно и безболезненно не проходит смена состава, команда обновилась. Естественно, игроки пока утверждаются друг перед другом. Очень много появилось необоснованных индивидуальных действий – это нам мешает, процесс этот прогнозируемый. К сожалению, предотвратить его мне в данном случае не удалось. Надеюсь, мы справимся с этим в короткое время. Сейчас добавим конкуренцию, потому что многие игроки искусственно вводятся в состав, чтобы нам быть в оптимальных кондициях. Как я уже сказал, безболезненно это и в плане результата, и качества игры для нас не прошло. Самое главное и важное для нас, что даже при отрицательном результате есть поддержка болельщиков на стадионе, и, конечно, мы сейчас немного задолжали перед ними. Постараемся сделать все, чтобы и за прошлые матчи реабилитироваться перед ними, и в будущем их не подводить.

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