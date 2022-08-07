Сборная Казахстана стала четвертой на чемпионате мира по теннису среди юниоров.

В матче за «бронзу» казахстанцы уступили команде США – двукратной экс-чемпионке мира.

В первой игре Дамир Жалгасбай уступил Джеку Кеннеди – 3:6, 3:6. Затем Зангар Нурланулы восстановил равновесие в поединке, обыграв Китона Хансе 6:3, 4:6, 6:2, а в заключительном парном матче Даниель Тазабеков и Дамир Жалгасбай проиграли Кеннеди/Хансе 4:6, 3:6.

Это был дебютный чемпионат для Казахстана.

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