Юлия Путинцева установила рекорд в сборной Казахстана

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выиграла рекордный для себя 15-й матч в одиночном разряде в составе сборной Казахстана.

Юлия, занимающая в мировом рейтинге 52-е место, нанесла сегодня поражение на старте матчевой встречи с Германией 17-му номеру рейтинга WTA Анжелике Кербер – 3:6, 6:3, 6:2.

Путинцева, которая дебютировала за сборную в 2014 году, обошла по количеству побед нынешнего капитана команды Ярославу Шведову и соратницу Зарину Дияс (у них обеих по 14 побед). Тем самым, Юлия установила рекорд в сборной Казахстана в одиночном разряде.

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