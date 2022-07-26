Чимаев о бое с Рахмоновым: «Если UFC хочет, я подерусь с ним хоть сегодня»

Хамзат Чимаев на шоу The MMA Hour заявил, что готов подраться с Шавкатом Рахмоновым хоть сегодня:

«Шавкат хорошо идет, 15-0 или сколько там? Уже в топ-10. Если он поднимется еще, я подерусь с ним. Но пока он далеко от меня, ему нужно драться с Гилбертом, еще с кем-то из топ-5. И если выиграет, я готов. Хотя если UFC хочет, я подерусь с ним хоть сегодня. Н**** это дерьмо, выбирать оппонентов. Если я здоров, доволен, я дерусь всегда»

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