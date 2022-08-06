«Казахский Сехудо» вернется в октагон спустя год

«Казахский Сехудо» Дамир Толенов (7-0) проведет защиту титула лиги OCTAGON против Дархана Скакова (7-4).

Для Толегенова этот бой станет первым за год, который он пропустил из-за травм коленей.

Титульный поединок пройдет в рамках турнира лиги 27 августа.

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