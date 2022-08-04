«Тобол» в матче против «Зриньски»: 5 ударов, 10 фолов, 1 удаление и 49% владения мячом

«Тобол» сделал 5 ударов по воротам (2 в створ) и владел мячом 49% (против 51%) в матче против «Зриньски».

За это время босняки успели сделать 11 ударов (3 в створ) и забили один гол – на 76-й минуте отметился Нико Янкович.

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Также «Зриньски» совершил больше фолов (15-10), угловых (5-3) и получил больше желтых карточек (6-4). По оффсайдам – ничья (2-2).

В матче были удалены по одному игроку с каждой команды (Йосип Чорлука на 55-й и Жарко Томашевич на 84-й минуте).

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