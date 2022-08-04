Янкович забил «сухой лист» и вывел вперед «Зриньски» матче с «Тоболом»

Нико Янкович забил «сухой лист» на 76-й минуте в первом матче против «Тобола». Таким образом, «Зриньски» выходит вперед в матче с костанайцами – 1:0.

Босняки играют с 55-й минуте в меньшинстве – был удален Йосип Чорлука.

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Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

«История Саши Марочкина – это и есть проект «Super Bol». Прудников о футбольном реалити в Казахстане, Муханове в «Актобе» и агентской работе