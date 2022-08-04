«Тобол» в первом тайме против «Зриньски»: 2 удара, 43% владения мячом

«Тобол» сделал 2 удара по воротам (0 в створ) и владел мячом 43% (против 57%) в первом тайма матча против «Зриньски».

За это время босняки успели сделать 6 ударов (0 в створ).

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Также «Зриньски» совершил больше фолов (8-5), оффсайдов (2-0) и получил больше желтых карточек (2-1). По угловым – ничья (2-2).

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Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

«История Саши Марочкина – это и есть проект «Super Bol». Прудников о футбольном реалити в Казахстане, Муханове в «Актобе» и агентской работе