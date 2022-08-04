Тошич, Дебле в основе, Сергеев, Жаксылыков в запасе на гостевой матч «Тобола» с «Зриньски»

Объявлен состав «Тобола» на гостевой матч третьего отборочного этапа ЛК против «Зриньски».

«Тобол»: Мокин (в), Жарынбетов, Малый, Марочкин, Томашевич, Аманович, Тагыберген, Йованчич, Мужиков (к), Тошич, Дебле.

Запасные: Акмурзин (в), Асранкулов, Васильев, Жумашев, Вукадинович, Сергеев, Жаксылыков.

Начало матча в 01:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию в Казахстане покажет телеканал Qazsport.

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