«Кызыл-Жар» в первом тайме против АПОЭЛ: 0 ударов, 26% владения мячом

«Кызыл-Жар» ни разу не ударил по воротам и владел мячом 26% (против 74%) в первом тайма матча против АПОЭЛ.

За это время киприоты успели сделать 6 ударов (4 в створ) и забить один гол – отличился Эфрем на 27-й минуте.

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

Также АПОЭЛ сделал больше фолов (8-5) и угловых (5-0), по оффсайдам – ничья (1-1).

Единственную желтую карточку в первом тайме получил вратарь петропавловцев Мирослав Лобанцев.

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

«История Саши Марочкина – это и есть проект «Super Bol». Прудников о футбольном реалити в Казахстане, Муханове в «Актобе» и агентской работе