Игрок «Тобола» Жаксылык заинтересовал турецкий «Самсунспор» (Е. Маулен)

По сообщениям журналиста Ермухаммеда Маулена игрок «Тобола» Нурали Жаксылык прошел просмотр в турецком «Самсунспору».

«Жаксылык провел несколько матчей за молодежный состав клуба, где заинтересовал тренерский штаб команды. Нурали может перейти в «Самсунспор» зимой, а пока он вернулся в Костанай» – пишет источник.

Прошлый «Самсунспор» провел в Первой лиге Турции, где занял 7-е место.

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