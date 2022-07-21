Казахстанские клубы одержали победу в одном из шести еврокубковых матчей: единственного положительного результата удостоился «Тобол», победивший гибралтарский «Линкольн» со счетом 2:0.
В других пяти матчах клубы из Казахстана сыграли вничью и проиграли в четырех матчах: в этих играх было пропущено 13 голов, забито 1.
Результаты казахстанских команд в еврокубках:
- «Тобол» – «Ференцварош» Венгрия: 0-0;
- «Ференцварош» – «Тобол»: 5-1;
- «Кызыл-Жар» – «Осиек» Хорватия: 1-2;
- «Кайрат» – «Кишварда» Венгрия: 0-1;
- «Ракув» Польша – «Астана»: 5-0.
💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑
25 избранных: в проекте «Super Bol!» отобрали финалистов, но почти сразу лишились трех участников
Али Ахмедов: потерянные перспективы или новый чемпион мира? Прогнозируем, как будет развиваться карьера казахстанского нокаутера