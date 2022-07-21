Казахстанские клубы одержали победу в одном из шести еврокубковых матчей

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Казахстанские клубы одержали победу в одном из шести еврокубковых матчей: единственного положительного результата удостоился «Тобол», победивший гибралтарский «Линкольн» со счетом 2:0.

В других пяти матчах клубы из Казахстана сыграли вничью и проиграли в четырех матчах: в этих играх было пропущено 13 голов, забито 1.

Результаты казахстанских команд в еврокубках:

  • «Тобол» – «Ференцварош» Венгрия: 0-0;
  • «Ференцварош» – «Тобол»: 5-1;
  • «Кызыл-Жар» – «Осиек» Хорватия: 1-2;
  • «Кайрат» – «Кишварда» Венгрия: 0-1;
  • «Ракув» Польша – «Астана»: 5-0.

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