Андрей Карпович – лучший тренер Казахстана в июне

ПФЛК опубликовала итоги традиционного голосования среди главных тренеров команд КПЛ.

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Лучшим тренером июня стал Андрей Карпович из «Актобе».

За него проголосовали 7 коллег из 13.

Второе место занял Александр Седнев («Ордабасы»), третье – Милан Миланович («Тобол»).

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