Андрей Карпович – лучший тренер Казахстана в июне

ПФЛК опубликовала итоги традиционного голосования среди главных тренеров команд КПЛ.
💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑
Лучшим тренером июня стал Андрей Карпович из «Актобе».
За него проголосовали 7 коллег из 13.
Второе место занял Александр Седнев («Ордабасы»), третье – Милан Миланович («Тобол»).
💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑
25 избранных: в проекте «Super Bol!» отобрали финалистов, но почти сразу лишились трех участников
Али Ахмедов: потерянные перспективы или новый чемпион мира? Прогнозируем, как будет развиваться карьера казахстанского нокаутера
Комментарии