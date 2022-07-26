Президент Naiza Карабала о гран-при: «Победитель заберет 25 миллионов»

Лига Naiza объявила о проведении командного гран-при среди 8 клубов из Казахстана, Узбекистана, Бразилии и России. О данном решении, призовых и новых звездпх ММА рассказал президент казахстанской лиги Нурбек Карабала:

— Это следующий этап развития лиги, он был у нас в стратегии развития, но позже по срокам. Мы решили гран-при проводить именно сейчас, так как многие вещи, которые были в планах ранее, мы уже осуществили, даже перевыполнили.

Думаю, что этот гран-при способствует развитию ММА в Казахстане: одно дело биться только за себя, другое – за команду. Думаю, что это должно быть интересно. Мы хотим таким образом сформировать фанатские базы регионов, посмотреть за какой из клубов больше будут болеть, кто больше зрителей привлечет к соревнованию.

Почему мы разрешили трем бойцам быть с минимальным рекордом? Те двое, у которых больше опыта, будут тянуть за собой молодых. Будет акцент на подготовку, на состав, выявим реальный профессионализм каждой команды.

- Будут ли в гран-при участвовать девушки и как между командами будет распределен призовой фонд?

– В гран-при будут принимать участие только мужчины старше 18 лет. Что касается призового фонда, то мы не стали делить. Победитель заберет все! А призовой фонд – 25 миллионов. То есть – все или ничего

- Помимо призовых, будут ли какие-то контракты от лиги победителям

– За лучшими всегда идет гонка. Если мы увидим в ходе гран-при ярких перспективных проспектов, мы будем стараться их подписать. Думаю, что в конце августа, когда будет старт, возможно, имена бойцов мало, что скажут широкому кругу зрителей, но чем дальше будет проходить команда, тем больше они будут набирать популярности. Уверен, что к декабрю мы уже увидим настоящих звезд.

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